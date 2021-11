Covid: casi nel Regno Unito superano i 10 milioni da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi Covid-19 che il Regno Unito ha registrato dall'inizio della pandemia ha superato quota 10 milioni. A riferire è il governo che ha pubblicato le cifre ufficiali, come riporta l'emittente "Sky News". Il numero di persone che sono risultate positive, secondo i dati aggiornati a oggi, è di 47.240, con 147 decessi solo nelle ultime 24 ore. Le cifre hanno anche mostrato che i casi riportati tra il 19 e il 25 novembre sono aumentati del 9,5 per cento rispetto a una settimana fa, mentre la percentuale di decessi è scesa del 14,8 per cento. (Rel)