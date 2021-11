Farnesina: l'Italia torna nel Comitato del Patrimonio mondiale dell'Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi l'Italia è di nuovo membro del Comitato del patrimonio mondiale, l'organo dell'Unesco incaricato di assicurare la protezione efficace e strutturata del Patrimonio mondiale dell'umanità, cui spettano anche le decisioni finali sulle iscrizioni nella lista del Patrimonio mondiale. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il nostro Paese era assente dall'organo da ben vent'anni: l'ultimo mandato risaliva agli anni 1997-2001. Le elezioni per il rinnovo parziale del Comitato si sono tenute questa mattina durante la 23ma Assemblea generale degli Stati parte, svoltasi a Parigi a margine della 41ma Conferenza generale dell'organizzazione. L'Italia, candidata assieme a Grecia e Belgio all'interno del Gruppo elettorale I (Europa e Nord America), è stata eletta fin dal primo turno di votazione con un amplissimo margine di consensi da parte degli Stati Membri. (segue) (Com)