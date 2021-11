Farnesina: l'Italia torna nel Comitato del Patrimonio mondiale dell'Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza in Comitato è in linea con le nostre consolidate competenze nella salvaguardia del Patrimonio culturale e naturale e l'impegno di lungo corso nell'attuazione della Convenzione, confermato anche dal primato assoluto per numero dei siti iscritti nella Lista (58) e dal ruolo che l'Italia ricoprirà come ospite e co-organizzatore dell'evento celebrativo del cinquantesimo anniversario della Convenzione, che si terrà a Firenze nel 2022. "Questo importantissimo risultato – ha osservato il ministro Di Maio – frutto del lavoro condotto dalla Farnesina, dalla Rappresentanza Permanente presso l'Unesco e dalla Rete tutta, in stretto raccordo con il Ministero della Cultura, corona il nostro tradizionale impegno nella protezione del Patrimonio culturale e naturale e ci chiama a intensificare ulteriormente la cooperazione internazionale per rispondere adeguatamente alle sfide globali che minacciano il Patrimonio, così da poterlo consegnare alle generazioni future. Questo brillante risultato si aggiunge all'elezione in Consiglio Esecutivo nella precedente Conferenza Generale e alle numerose iscrizioni in Lista lo scorso luglio - che hanno portato il nostro Paese ad avere il più alto numero di Siti iscritti (58) - facendo sempre più dell'Italia un partner di assoluta preminenza per l'Unesco". (Com)