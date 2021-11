Vaccino: Bertolaso, errore ritardo terza dose a insegnanti, in qualche modo ha alimentato diffusione virus nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritardo nella terza dose agli insegnanti è stato un errore, che, in qualche modo, ha alimentato i numeri della diffusione nelle scuole. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la lotta al Covid, intervenendo a “Kaos” su Radio 105. “Sono favorevole alla vaccinazione dai 5 agli 11 anni”, ha spiegato, annunciando che “ci stiamo organizzando in Lombardia per cominciare a vaccinare appena il governo darà luce verde, ma un problerma che non è stato affrontato nel dettaglio nelle settimane passate, sebbene fosse stato segnalato con insistenza, è quello degli insegnanti”. Bertolaso ha infatti ricordato che gli insegnanti sono stati fra i primi a essere stati immunizzati e quindi “avremmo dovuto procedere a vaccinare con la terza dose gli insegnanti lo scorso mese di settembre e di ottobre, oggi è un po' tardi. Stiamo vaccinando secondo categorie di età e quindi, fino a oggi, ci sono sfuggiti gli insegnanti con meno di 40 anni. Questo è stato un problema che, sicuramente, in qualche modo ha alimentato i numeri della diffusione a livello scolastico”. (Rem)