Infrastrutture: sistema logistico pronto alla transizione energetica se non sarà a senso unico verso l’elettrico

- Il sistema logistico è pronto alla transizione energetica, ma se non sarà a senso unico verso l'elettrico. E' quanto emerso dal convegno “Il futuro della logistica nelle nuove sfide globali”, che si è svolto oggi a Veronafiere nell’ambito della 16ma edizione di Oil&nonOil. Nuova globalizzazione, neutralità tecnologica, intermodalità, specializzazione sono alcuni dei concetti chiavi emersi dal dibattito, in cui le infrastrutture hanno fatto da filo conduttore. Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, ha inquadrato la questione in un contesto di “caos”, di cui la pandemia è solo uno degli elementi e in cui è difficile fare previsioni. In sintesi, il mondo rimane globalizzato ma si sta affermando una nuova globalizzazione con macroregioni e piattaforme di produzione industriale e “anche la logistica si adegua a questo tipo di nuova localizzazione della manifattura a livello globale”. Dario Sorìa, direttore generale di Assocostieri, ha evidenziato un nodo fondamentale: il ruolo delle infrastrutture nel passaggio alle rinnovabili. “L’attuale mix energetico è messo giustamente in discussione” e per il 2050 si punta a “un nuovo mix energetico decarbonizzato”; il punto critico è il metodo per attuare la transizione e per Assocostieri occorre ragionare con “un approccio neutrale”. Serve una visione complessiva per capire “come le nostre infrastrutture possono essere utilizzate”. (segue) (Res)