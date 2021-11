Infrastrutture: sistema logistico pronto alla transizione energetica se non sarà a senso unico verso l’elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questa linea di ragionamento anche Franco Del Manso, responsabile dei rapporti internazionali, ambientali e tecnici dell’Unione energie per la mobilità (Unem), per il quale “la transizione è fortemente vincolata all’aspetto normativo, che deve essere non penalizzante, neutrale, abilitante”. “La nostra struttura logistica è già in grado di operare con gran parte delle materie prime rinnovabili”, ma “servirà a poco se dovessimo transitare verso una transizione totalmente elettrica”, ha spiegato, ritenendo tuttavia “altamente improbabile” tale esito. Sulla questione si è espresso anche Guido Germano Pettarin, membro della commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, per il quale “non possiamo creare da zero” ma occorre “riconvertire, modernizzare, adeguare una filiera che c’è”. Tanto più che per l’Italia “il problema non è solo quello di riuscire a superare la crisi pandemica ma anche di recuperare vent’anni di stagnazione precedente” e “i tassi di interesse non resteranno bassi per sempre”. Concorde Silvia Migliorini, direttrice di Federchimica-Assogasliquidi, per la quale, per le risorse che abbiamo in termini di infrastrutture sia a monte sia a valle, sarebbe opportuno parlare di una “logica di valorizzazione” più che di una “logica di riconversione”. (segue) (Res)