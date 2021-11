Infrastrutture: sistema logistico pronto alla transizione energetica se non sarà a senso unico verso l’elettrico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Natalino Mori, vicepresidente della Federazione autotrasportatori italiani (Fai), ha osservato che una delle più importanti leve del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è legata allo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato, ma che è stato avvantaggiato lo sviluppo delle reti mentre è stato trascurato quello degli scambi intermodali. A ciò si aggiunge un’altra osservazione: oltre il 70 per cento delle merci è trasportato su tratti inferiori a 300 chilometri, cosa che “definisce il perimetro dell’insostituibilità del trasporto su gomma” e fa pensare a Gnl e bioGnl come a “una ragionevole fonte di alimentazione per il prossimo futuro”. Rispetto al Pnrr Diana Fabrizi, responsabile delle relazioni istituzionali dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (Alis), ha indicato tre pilastri: sostenibilità, digitalizzazione e formazione. Quest’ultima è particolarmente importante perché “c’è una grandissima carenza di figure professionali specializzate nel settore”. Infine, Guido Castelli, assessore alle Reti di trasporto della Regione Marche, ha invocato “raziocinio e gradualità” nell’azione sul clima, per preservare la coesione sociale. (Res)