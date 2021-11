Germania: il Covid preme sul prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta ondata della pandemia di Covid-19, che in Germania sta provocando l'aumento esponenziale dei contagi e un drastico incremento dei decessi, preme sul prossimo governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), prima ancora che entri in carica. “Potremmo inaugurare il governo nella peggiore crisi sanitaria che la Germania abbia mai avuto”, ha affermato Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock. A sua volta, la leader degli ecologisti ha comunicato che il suo partito, la SpD e la Fdp intendono dedicare dieci giorni a discutere di più severe restrizioni anticontagio da introdurre in Germania. In particolare, Baerbock ha dichiarato: “Ci siamo dati dieci giorni per vedere se siamo arrivati abbastanza lontano con le vaccinazioni di richiamo, con le misure di protezione”. A sua volta, il candidato cancelliere Olaf Scholz, esponente della SpD, ha annunciato la costituzione di un'unità di crisi permanente per il Covid-19 presso la Cancelleria federale all'insediamento del prossimo governo. Il 9 dicembre, l'esecutivo tedesco e i primi ministri dei Laender si riuniranno per valutare l'efficacia delle restrizioni anticontagio attualmente in vigore ed eventualmente decidere il loro inasprimento. (Geb)