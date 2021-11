Somalia: Parlamento Ue condanna violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo esprime grave preoccupazione per il deteriorarsi della crisi umanitaria in Somalia. In una risoluzione, adottata oggi con 625 voti favorevoli, 6 contrari e 55 astensioni, i deputati condannano tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani e gli attacchi indiscriminati contro civili, operatori umanitari, giornalisti, funzionari elettorali e la Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) da parte di gruppi terroristici, in particolare Al-Shabaab. La risoluzione ricorda che stabilità e pace durature in Somalia possono essere raggiunte solo attraverso l'inclusione sociale e il buon governo. Invita, pertanto, i leader del Paese a intensificare gli sforzi per completare il processo elettorale e terminare lo svolgimento di elezioni inclusive e credibili per la Camera bassa del Parlamento entro la fine di quest'anno. (segue) (Beb)