Somalia: Parlamento Ue condanna violazioni diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i deputati, più a lungo si ritarda il processo elettorale, più risorse verranno distolte da importanti priorità nazionali, come la risposta alle emergenze umanitarie. Il Parlamento ha ricordato che la Somalia è sull'orlo di una catastrofe umanitaria, con circa 5,9 milioni di persone che necessitano di assistenza umanitaria e oltre 2,7 milioni che affrontano livelli di emergenza di insicurezza alimentare in tutto il Paese. I deputati europei invitano l'Ue, i suoi Stati membri e i partner internazionali ad aumentare urgentemente l'assistenza umanitaria e fornire ulteriore assistenza alla risposta contro il Covid-19 del Paese, in particolare attraverso la condivisione di vaccini e la fornitura di forniture mediche essenziali. (Beb)