Afghanistan: presidente Comitato militare Ue Graziano, “Afghanistan mostra necessità esercito Ue”

- La disfatta in Afghanistan, così come le precedenti missioni internazionali in Libia (2011) e nei Balcani (negli anni '90) "mostrano la necessità del processo di integrazione militare e la formazione di un esercito dell'Ue". Lo ha detto il presidente del Comitato militare dell’Unione europea (Ue), Claudio Graziano, durante l’evento “Afghanistan: una sfida globale” organizzato dall’Università Luiss Guido Carli. Il generale, nello specifico, ha spiegato come, secondo lui, un eventuale esercito europeo potrebbe "rafforzare le missioni della Nato e migliorare l'approccio della comunità internazionale in svariati scenari geopolitici". Infatti, l'obiettivo di una forza armata comunitaria sarebbe anche di "assistere e fungere da supporto per la Nato, diventandone un valido partner dal momento che l'Alleanza atlantica ha, negli anni, deciso di diventare sempre più concentrata su operazioni di difesa e addestramento piuttosto che di operare in maniera diretta in scenari di crisi: dopo i risvolti della situazione e dell'intervento Nato in Libia, ma soprattutto nella recente situazione afghana, è difficile che la Nato torni in contesti di crisi con grandi dispiegamenti militari". Inoltre, la creazione di un'istituzione del genere, rappresenterebbe il coronamento della strategia comunitaria di diventare "un security provider tramite un approccio di global strategy che unisca un eventuale esercito alla politica e alla diplomazia dell'Unione, un approccio che può essere funzionale al raggiungimento dei nostri (dell'Ue) obiettivi strategici". (Res)