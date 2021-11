Senato: slitta esame in Aula del ddl contro molestie su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitta l’arrivo in Aula del disegno di legge contro le molestie sul lavoro. Le commissioni parlamentari Giustizia e Lavoro non hanno ancora concluso l'esame del provvedimento e quindi la discussione è stata rinviata ad altra seduta che sarà stabilita dalla conferenza dei capigruppo, come è stato annunciato dalla presidente Elisabetta Casellati. L’Aula tornerà a riunirsi martedì 30 novembre, alle 16.30, con le comunicazioni del presidente.(Rin)