Violenza donne: Bergamini, Italia in prima fila per tutela ma occorre fare di più

- Il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, ha ricordato che "sono 109 i femminicidi contati da inizio anno al 22 novembre 2021. E ogni 24 ore 89 donne sono vittime di reati di genere. L’Italia - ha aggiunto - è sempre stata in prima fila per la tutela dei diritti delle donne, mostrando grande sensibilità e molta sollecitudine soprattutto a livello legislativo con l’attuazione delle norme di contrasto ad ogni forma di violenza, a cominciare dall’adesione alla Convenzione di Istanbul, ad oggi unico strumento internazionale giuridicamente vincolante per il contrasto a questa forma di violenza. Ma non basta. Il governo Draghi, sin dal suo insediamento, ha dichiarato prioritarie le iniziative per tutelare e valorizzare l’universo femminile. Un impegno che, anche in questi giorni, si concretizza grazie al lavoro svolto dalle ministre Gelmini, Carfagna, Cartabia, Bonetti e Lamorgese, che presenteranno un pacchetto di misure volte ad incrementare le tutele finora a disposizione, ovvero il potenziamento dei sostegni economici come il reddito di libertà e una forma di 'scorta' per le donne che denunciano". (segue) (Com)