Violenza donne: Bergamini, Italia in prima fila per tutela ma occorre fare di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al convegno "Neanche con un Fiore", organizzato dal comune di Viareggio in collaborazione con la Camera penale e l’ordine degli avvocati di Lucca, Bergamini ha proseguito: "Inoltre, con la legge di Bilancio di quest’anno, i fondi per i centri anti violenza e per le case rifugio, diverranno più strutturali e c’è la proposta della ministra Carfagna di realizzare i centri nei beni confiscati alla mafia attraverso dei bandi finanziati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Azioni concrete - ha concluso Bergamini - per fermare questa strage che affonda le radici in una cultura atavica mai del tutto sradicata”. (Com)