Camerun: Parlamento Ue, profonda preoccupazione per situazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati sono profondamente preoccupati per la situazione dei diritti umani in Camerun. In una risoluzione adottata con 614 voti favorevoli, 32 contrari e 40 astensioni, i parlamentari Ue rilevano che il Paese sta affrontando contemporaneamente una serie di sfide politiche e di sicurezza, tra cui le minacce del gruppo terroristico Boko Haram nella regione dell'estremo nord e una ribellione separatista armata interna, in corso da quasi cinque anni nelle regioni anglofone nel nordovest e nel sudovest. Quest'ultimo conflitto tra milizie e autorità statali ha finora ucciso migliaia di persone, ha portato a efferati abusi e a una vera e propria crisi umanitaria nelle regioni anglofone del Camerun. Il Parlamento europeo esorta sia il governo del Camerun che i leader politici e militari dei gruppi separatisti a concordare un cessate il fuoco umanitario e incoraggia le parti in conflitto a concordare misure volte a rafforzare la fiducia, come la liberazione dei prigionieri politici non violenti e la revoca del boicottaggio delle scuole. I deputati chiedono al governo del presidente Paul Biya e ai separatisti anglofoni di riavviare immediatamente i colloqui di pace, mentre chiedono alla comunità internazionale, in particolare l'Unione africana, gli Stati dell'Africa centrale e l'Ue, di contribuire a facilitare il dialogo offrendo un ruolo di mediazione. La risoluzione invita inoltre le autorità camerunesi a smettere di processare le persone davanti ai tribunali militari, in particolare i civili, predeterminando gli esiti e comminando la pena di morte, che è illegale sotto la legge internazionale dei diritti umani. I deputati ricordano al Camerun che deve difendere il diritto di tutti i cittadini a un processo equo davanti a tribunali indipendenti e ricordano che i tribunali militari non dovrebbero avere giurisdizione sulla popolazione civile. (Beb)