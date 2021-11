Lazio: Simeone (FI), impianti acquacoltura devono essere delocalizzati da area golfo Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli impianti di acquacoltura devono al più presto essere delocalizzati dall'area del Golfo di Gaeta. Questa la richiesta unanime rilanciata dai sindaci dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno, nonché delle associazioni rappresentative del territorio nel corso dell'audizione, che avevo richiesto, nella commissione consiliare ambiente, in merito alla problematica degli impianti e dei vincoli previsti nel Golfo di Gaeta riconosciuto quale area sensibile". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. (segue) (Com)