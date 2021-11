Lazio: Simeone (FI), impianti acquacoltura devono essere delocalizzati da area golfo Gaeta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa occasione l'assessore Lombardi ha ribadito la disponibilità ad accogliere le eccezioni mosse in vista della definizione e dell'approvazione della Carta regionale contenente le aree idonee, e quelle non idonee, per gli impianti di acquacoltura prevista entro maggio 2022. Quella sulla delocalizzazione degli impianti di acquacoltura è una battaglia lunga ormai due decenni che deve trovare, dopo una serie infinita di atti, decreti, deliberazioni, regolamenti, piena attuazione. In questa ottica come rappresentanti delle istituzioni, con i sindaci dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno, continueremo a vigilare affinchè i vincoli previsti per l'area sensibile del Golfo di Gaeta siano rispettati", prosegue Simeone. (segue) (Com)