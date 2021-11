Ue: Parlamento, sì ai negoziati con Consiglio su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati europei hanno deciso di avviare i colloqui con i governi dell'Unione europea su una direttiva che garantirà a tutti i lavoratori dell'Ue un salario minimo equo e adeguato. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che in plenaria gli eurodeputati hanno approvato il mandato concordato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali con 443 voti a favore, 192 contro e 58 astensioni. I negoziati con il Consiglio dell'Ue potranno iniziare non appena il Consiglio avrà concordato la propria posizione. Il Parlamento ha sottolineato che la proposta di direttiva su un salario minimo mira a stabilire dei requisiti di base per garantire un reddito che permetta "un livello di vita dignitoso per i lavoratori e le loro famiglie". I deputati propongono due possibilità per raggiungere questo obiettivo: un salario minimo legale, cioè il livello salariale più basso consentito dalla legge, o la contrattazione collettiva fra i lavoratori e i loro datori di lavoro. Inoltre, il Parlamento vuole rafforzare ed estendere la copertura della contrattazione collettiva obbligando i Paesi Ue con meno dell'80 per cento dei lavoratori coperti da questi accordi a prendere misure efficaci per promuovere questo strumento. (Beb)