Violenza donne: Papatheu (FI), Marocco modello da seguire ed esempio virtuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua adesione alla campagna "Orange the world", che inizia oggi, "in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Marocco conferma di essere ancora una volta un vero e proprio modello da seguire per i Paesi confinanti, e non solo". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu. "Con il suo impegno a promuovere una cultura della tolleranza e a contrastare la violenza sulle donne, il Marocco rappresenta un esempio virtuoso", conclude la parlamentare azzurra. (Com)