Terrorismo: Prisco (Fd'I), tenere conto di proposte formulate da Copasir

24 luglio 2021

- Fratelli d'Italia è "disponibile a lavorare sulle norme attualmente in discussione in commissione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di diffusione dell'estremismo di matrice jihadista". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fd'I in commissione Affari costituzionali, Emanuele Prisco. Il parlamentare aggiunge: "Riteniamo fondamentale e prioritario battersi tutti insieme su questo tema. E' imprescindibile però tener conto delle proposte formulate dal Copasir che, con la sua azione propulsiva, ha dato indicazioni chiare sulle azioni da mettere in atto poter contrastare il terrorismo".(Com)