Salute: Casellati, sconfiggere isolamento della malattia

- E’ necessario “richiamare l'attenzione sull'importanza di proteggere davvero ‘i più fragili tra i fragili’ e farne un valore identitario, come società e istituzioni”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in un messaggio inviato in occasione della presentazione del libro “Quando ti guardo negli occhi" di Eleonora Daniele, dedicato al fratello maggiore Luigi, scomparso nel 2015 e affetto da autismo. Per Casellati serve “un impegno di tutti per sconfiggere l'isolamento della malattia, per vincere indifferenza e pregiudizi sociali e, soprattutto, per infondere coraggio e sostenere individui e famiglie nel loro diritto a una vita normale, dignitosa, piena e libera da ogni tipo di discriminazione. L'impegno di un Paese – ha aggiunto - che sa cogliere il valore e l'inestimabile bellezza di un'emozione o di un pensiero d'amore e di felicità che a volte può arrivare anche dallo sguardo di chi, come Luigi, magari non riesce a comunicare attraverso le parole, ma ha dentro di sé una ricchezza umana che nessuna disabilità potrà mai scalfire”.(Rin)