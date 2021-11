Brasile: Covid, autorità raccomanda obbligo certificato vaccinazione ai viaggiatori in ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha pubblicato due note tecniche in cui raccomanda al governo di adottare l'obbligo di presentazione di un certificato di vaccinazione anti-Covid per tutti i viaggiatori che vogliano entrare nel Paese, per via aerea e terrestre. Attualmente il Paese non prevede restrizioni e l'unico obbligo richiesto è la presentazione di un tampone molecolare (Pct-rt) negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all'imbarco. "La mancata esigenza di un certificato di vaccinazione potrebbe vedere il Brasile diventare uno dei paesi di elezione per turisti e viaggiatori non vaccinati, il che è indesiderabile dal punto di vista del rischio che questo gruppo rappresenta per la popolazione brasiliana e per il Sistema sanitario nazionale (Sus)", ha evidenziato Anvisa in una delle note. (Brb)