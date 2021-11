Italia-Ciad: Draghi a colloquio con presidente di transizione Deby, focus su Sahel, Libia e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio militare di transizione del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno. Lo scambio di vedute, riferisce palazzo Chigi in una nota, si è concentrato sulla stabilità del Sahel, con particolare riferimento alla crisi libica e alle sfide poste dal terrorismo e dalla lotta ai traffici illeciti. In questo contesto è stato discusso dell’impegno italiano ed europeo per la sicurezza e lo sviluppo socio-economico del Ciad e dell’intera regione. (Res)