Ue: Parlamento chiede a Commissione tessera europea sicurezza sociale entro fine 2022

- Il Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una proposta legislativa per la tessera europea di sicurezza sociale prima della fine del 2022. Lo si apprende dall'Eurocamera che ha spiegato che in una risoluzione adottata oggi con 598 voti a favore, 59 contrari e 38 astensioni, i deputati esortano la Commissione europea ad accelerare le proposte per una tessera europea di sicurezza sociale (Essp - European Social Security Pass), per facilitare la portabilità dei diritti di sicurezza sociale per i lavoratori mobili. L'Essp permetterebbe la verifica in tempo reale della situazione assicurativa e contributiva dei lavoratori mobili da parte delle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui intendono lavorare. Inoltre, aiuterebbe a combattere la frode sociale e il lavoro sommerso e consentirebbe ai lavoratori di tracciare e richiedere più agevolmente i loro contributi e prestazioni di sicurezza sociale. (segue) (Beb)