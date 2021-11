Ue: Parlamento chiede a Commissione tessera europea sicurezza sociale entro fine 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i deputati, l'iniziativa Essp dovrebbe portare chiari benefici a tutte le parti interessate: lavoratori mobili, imprese, datori di lavoro, sindacati e autorità nazionali. Dovrebbe proteggere i diritti dei lavoratori e rendere le procedure amministrative scorrevoli ed efficienti in termini di tempo. Allo stesso tempo, dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e non costituire un requisito per poter esercitare la libera circolazione. Secondo i deputati, qualsiasi scambio di informazioni attraverso l'Essp dovrebbe essere guidato dal rigoroso rispetto delle norme dell'Ue sulla protezione dei dati personali. Inoltre, i dati relativi alla sicurezza sociale e personali dovrebbero essere resi disponibili soltanto alla persona e alle autorità nazionali competenti interessate e non dovrebbero essere condivisi per altre finalità diverse dall'applicazione delle norme dell'Ue in materia di sicurezza sociale. L'attuale progetto pilota per la tessera europea di sicurezza sociale include solo le informazioni sulla copertura di sicurezza sociale dei lavoratori mobili. I deputati vogliono che l'Essp sia esteso ad altre aree del diritto del lavoro Ue come l'assicurazione sanitaria e le pensioni e che completi l'e-ID europea e le altre iniziative Ue per digitalizzare la sicurezza sociale. (Beb)