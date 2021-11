Italia-Russia: ambasciatore Razov, Putin avrà videoconferenza con rappresentanti imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, terrà nel prossimo futuro un incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle imprese italiane. Lo ha annunciato l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, intervenendo al settimo seminario italo-russo, svoltosi oggi a Torino, ricordando anche come il 6 dicembre si svolgerà a Roma la riunione periodica del Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale, monetaria e finanziaria, alla quale sono attesi circa 60 rappresentanti di imprese private e del settore pubblico da parte russa. (Res)