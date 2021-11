Agricoltura: Copagri, favorire innovazione e tracciabilità su pomodori da industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna puntare con decisione sulle innumerevoli possibilità offerte dalla ricerca e dall’innovazione applicate all’agricoltura, a partire dalla blockchain, per favorire la tracciabilità, identificando con precisione il prodotto italiano e distinguendolo da quello di importazione, e perseguire in tal modo il miglioramento quali-quantitativo di una delle produzioni di punta del nostro Paese”. Lo ha sottolineato la Copagri intervenendo all’odierna riunione di insediamento del Tavolo pomodoro da industria, svoltasi al Mipaaf alla presenza del Sottosegretario alle politiche agricole Francesco Battistoni: “Una azione in tale direzione permetterebbe inoltre al nostro Paese, che è il secondo produttore mondiale di pomodoro, alle spalle solo degli Stati Uniti, di fare enormi passi avanti sul versante della qualità, soprattutto nel settore dei semi-lavorati, intervenendo sui residui di prodotti fitosanitari e puntando su varietà migliorate dalla nuove e innovative tecniche di ricerca genetica”, ha aggiunto la Copagri durante i lavori, nei quali è stato fatto il punto sulla necessità di lavorare per rafforzare il ruolo dell’interprofessione, puntando anche su iniziative promozionali e sulle politiche di sostegno al comparto. (segue) (Ren)