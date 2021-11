Imprese: Leonardo, operativo il nuovo Centro di supporto logistico per elicotteri in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso il potenziamento del livello di servizio a supporto degli operatori elicotteristici in Brasile e America Latina con l’avvio delle attività presso il suo nuovissimo Centro di Supporto Logistico con sede a Itapevi, a 30 km da San Paolo. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il nuovo Centro, risultato di un investimento di 60 milioni di real (circa 9 milioni di euro), realizzato su un’area di 80.000 m2, di cui 6000 m2 costituiti da edifici e infrastrutture, può ospitare fino a 20 elicotteri contemporaneamente. In aggiunta alle attività di manutenzione, è prevista in futuro la graduale introduzione di servizi quali verniciatura e completamento degli allestimenti degli elicotteri. Il nuovo Centro consentirà di espandere complessivamente la capacità di servizio fino al 50 per cento rispetto al precedente sito dedicato al supporto tecnico nel paese. Oggi in America Latina sono in servizio più di 500 elicotteri di Leonardo di vario tipo e per un'ampia gamma di applicazioni. Di questi, 190 sono in Brasile, 120 dei quali concentrati nello Stato di San Paolo. Il nuovo Centro sarà in grado ogni anno di supportare fino a 370 elicotteri, con la possibilità di procedere ad un’ulteriore espansione. Le missioni svolte dagli elicotteri di Leonardo in tutta la regione includono il trasporto VIP/corporate e Vvip (oltre 220 unità pari a quasi il 25 per cento della flotta mondiale di elicotteri Vip di Leonardo), il trasporto offshore, le attività di soccorso, di ordine pubblico, di antincendio e compiti militari. (segue) (Com)