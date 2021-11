Imprese: Leonardo, operativo il nuovo Centro di supporto logistico per elicotteri in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I modelli più impiegati dagli operatori brasiliani sono l’AW119, l’AW109 in varie versioni, l’AW139 e, più recentemente, l'AW169. L’AW189 ha inoltre introdotto nuove capacità a supporto del settore dell’industria energetica. La continua crescita nella regione negli ultimi anni insieme all’introduzione di tutti i nuovi modelli per compiti VIP, di sicurezza, servizio pubblico e trasporto offshore sono alla base dell’ulteriore recente sviluppo nel campo dei servizi per Leonardo, al fine di soddisfare i nuovi requisiti nell’area. Il nuovo Centro Logistico di Itapevi dimostra l’impegno a lungo termine di Leonardo nella regione ed evidenzia l’importanza attribuita dall’Azienda ai servizi di supporto e alla maggior vicinanza geografica agli operatori. Il rafforzamento di tali servizi permetterà di massimizzare l’efficacia e la sicurezza delle missioni della flotta di elicotteri a vantaggio degli operatori, degli equipaggi e delle comunità supportate. Con oltre 90 centri di assistenza in oltre 40 paesi in tutto il mondo, Leonardo è impegnata a fornire servizi di supporto e addestramento all’avanguardia e completi per garantire benefici senza precedenti agli operatori in termini di sicurezza, qualità, efficacia, costi e sostenibilità, elementi fondamentali del Piano Strategico Be Tomorrow 2030 di Leonardo. (Com)