Romania: Psd-Pnl-Udmr e minoranze nazionali firmano accordo politico e di coalizione

- Il Partito socialdemocratico (Psd), il Partito nazional liberale (Pnl), l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) e il Gruppo delle minoranze nazionali hanno firmato oggi un accordo di governo che prevede i principi di funzionamento della coalizione guidata in una prima fase da Nicolae Ciuca, ma anche i principi di cooperazione, a livello parlamentare, tra i firmatari. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Secondo il documento, il primo ministro del Pnl avrà un mandato fino al 25 maggio 2023, dopodiché sarà seguito da un primo ministro del Psd, fino alle elezioni del 2024. L'accordo firmato dai quattro leader afferma che la crisi sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19 ha causato effetti economici e sociali senza precedenti. A ciò si aggiunge "una grave crisi energetica a lungo termine con gravi implicazioni economiche e sociali" e gli anni di instabilità climatica hanno un effetto negativo significativo sulla qualità della vita. "Per gestirli e superarli è necessario stabilire, senza indugio, una solida maggioranza parlamentare e investire un governo da essa sostenuto. Solo così sarà possibile attuare, in tempi rapidi, le soluzioni per risolvere questi problemi che la Romania sta affrontando oggi", si legge nel documento. L'accordo considera la necessità di garantire "una governance efficiente e un ampio sostegno parlamentare nel periodo 2021-2024". (segue) (Rob)