Cina-Africa: Forum di cooperazione in programma a Dakar dal 29 al 30 novembre

- L'ottava edizione del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac) si terrà a Dakar, in Senegal, dal 29 al 30 novembre 2021. Lo hanno annunciato l'ambasciatore cinese in Senegal, Xiao Han, e la ministra degli Esteri di Dakar, Aissata Tall Sall. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, la conferenza punterà a favorire il consolidamento del partenariato Cina-Africa all'insegna della sostenibilità. Lo scorso 8 novembre l'ambasciatore Xiao aveva fornito ulteriori dettagli, precisando che il forum avrebbe adottato quattro risoluzioni: il piano d'azione di Dakar (2022-2024); la visione 2035 per la cooperazione Cina-Africa; la Dichiarazione sino-africana sui cambiamenti climatici e la Dichiarazione dell'ottava conferenza ministeriale del Focac. I colloqui non prevedono la partecipazione del presidente cinese, Xi Jinping, saranno condotti a livello ministeriale e vi prenderanno parte diversi ambasciatori. Il vertice viene convocato a cadenza triennale dalla Cina e dalla totalità degli Stati africani (ad eccezione di Eswatini, che continua a riconoscere Taiwan). (Cip)