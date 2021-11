Consiglio d'Europa: Di Maio, Italia lavorerà per attuazione sentenze Cedu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’Italia punta a lavorare per l’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo ad alcune domanda durante i lavori della commissione permanente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ospitato dalla Camera dei deputati italiana. Secondo Di Maio, questo lavoro è fondamentale per “riportare Paesi che stanno deviando dai valori di riferimento di questa organizzazione” al rispetto dei principi condivisi. “Potete contare sull’Italia perché l’opinione pubblica del nostro Paese attribuisce una grande importanza al rispetto delle sentenze”, ha fatto notare Di Maio. In questo senso, il ministro ha anche assicurato che l'Italia intende far rispettare alla Turchia la sentenza sull'attivista Osman Kavala. (Res)