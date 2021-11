Nepal-Ue: Commissione mista fa il punto su relazioni, focus su cooperazione allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tredicesima riunione della Commissione mista tra il Nepal e l’Unione europea, tenutasi ieri a Katmandu, ha affrontato un’ampia gamma di questioni, a cominciare dalla pandemia di coronavirus e dalla cooperazione per la ripresa. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. L'incontro è stato presieduto da Bharat Raj Paudyal, sottosegretario agli Esteri del Nepal, e da Paola Pampaloni, vicedirettrice generale del Servizio europeo per gli affari esteri, competente per l’Asia e il Pacifico. Il Nepal, si legge nella nota, ha espresso la sua gratitudine all’Ue per le forniture di attrezzature mediche e altri articoli durante la seconda ondata epidemica, nell’estate di quest’anno, e per il suo contributo a Covax, il programma internazionale per la distribuzione di vaccini anti-Covid. (segue) (Inn)