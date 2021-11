Nepal-Ue: Commissione mista fa il punto su relazioni, focus su cooperazione allo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ue ha accolto con favore il piano del Nepal per uscire entro il 2026 dalla lista dei Paesi meno sviluppati e ha espresso la sua disponibilità a offrire tutto il sostegno possibile. Il Nepal ha ribadito il proprio apprezzamento per l’iniziativa del G20 di sospendere il servizio del debito e ha fornito informazioni sugli ultimi documenti di programmazione dello sviluppo nell’ambito del nuovo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Ndici). L’Ue, prosegue il comunicato, ha apprezzato i risultati conseguiti dal Nepal nella trasformazione sociopolitica, sottolineato l’importanza del ruolo della società civile e dei media, incoraggiato l’aumento della partecipazione delle donne alla vita politica e accolto con favore l’impegno per la giustizia di transizione espresso dal ministro degli Esteri, Narayan Khadka, alla 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. (segue) (Inn)