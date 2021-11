Nepal-Ue: Commissione mista fa il punto su relazioni, focus su cooperazione allo sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi anche l’azione per il clima, la ricostruzione post-terremoto (del 2015) e le relazioni commerciali, con riferimento anche all’attività di prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei), che si concentrerà sull’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, sul miglioramento della connettività e sulle energie rinnovabili. Per quanto riguarda i contatti interpersonali e la cooperazione nell’istruzione superiore, è stato sottolineato che Il Nepal è tra i primi 20 Paesi al mondo in termini di studenti (circa 800) che ricevono borse di studio per i programmi di master Erasmus Mundus. Il Nepal ha informato l’Ue degli sforzi compiuti per migliorare la sicurezza aerea, in particolare della nuova proposta di legislazione sull’aviazione, e ha chiesto la revoca del divieto imposto alle compagnie nepalesi. Infine, sono state toccate questioni regionali e globali di comune interesse. La prossima riunione della Commissione mista si terrà a Bruxelles nel 2022. (Inn)