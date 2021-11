Expo 2030: Massolo, “accetto con grande spirito di servizio” presidenza comitato promotore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’ambasciatore Giampiero Massolo si è detto “lieto e onorato” di avere ricevuto l’incarico di presiedere il comitato promotore della candidatura di Roma a Expo 2030. Lo ha detto l’ambasciatore in un incontro con i giornalisti a Roma. E’ un “incarico a titolo gratuito che accetto con molto spirito di servizio”, ha proseguito. Massolo ha ammesso di aver pensato che “mettersi in gioco per la città di Roma fosse necessario". "E’ un atto di responsabilità per Roma e nei confronti delle istituzioni”, ha aggiunto. (Res)