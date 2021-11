Speciale infrastrutture: Somalia, Fao e Fondo di sviluppo del Qatar firmano accordo da 1,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e il Fondo per lo sviluppo del Qatar (Qffd) hanno siglato un accordo per lo stanziamento di 1,7 miliardi di dollari per aiutare le comunità rurali vulnerabili in Somalia a raggiungere la sicurezza alimentare e a sviluppare la resilienza ai cambiamenti climatici. L'accordo, riferisce la Fao in una nota, mira ad inaugurare una collaborazione volta a migliorare l'accesso e la gestione dell'acqua e a formare i piccoli agricoltori e allevatori per affrontare le sfide del cambiamento climatico, nonché ad anticipare e a reagire a condizioni meteorologiche estreme. Si stima che questi sforzi congiunti andranno a beneficio di 78.050 famiglie, pari a circa 468.300 persone. Un'attenzione particolare sarà rivolta a garantire l'inclusione dei gruppi poveri, vulnerabili ed emarginati, comprese le donne ei giovani. La Somalia - dove nei giorni scorsi il governo ha dichiarato lo stato di emergenza umanitaria - è altamente vulnerabile agli shock ricorrenti, tra cui gravi siccità e inondazioni, e il cambiamento climatico sta provocando eventi climatici più frequenti e intensi. In combinazione con infrastrutture idriche mal funzionanti e gestite, gli effetti sono ancora più drammatici. Questi shock hanno portato alla continua interruzione dei mezzi di sussistenza, all'aumento della vulnerabilità e della povertà, con conseguente fame acuta e malnutrizione. (Com)