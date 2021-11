Milano: questore sospende licenze per 10 giorni a un locale di Pero (Mi) e a una pizzeria in via Giambellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso le licenze a due esercizi commerciali. Il provvedimento di sospensione di 10 giorni, notificato stamattina, al titolare del "Bar tavola fredda di Zhou Bingtao" in via degli Orti 2 a Pero (MI), dai poliziotti del Commissariato Rho-Pero, scaturisce dal fatto che nel corso di controlli svolti nel bar, più volte segnalato come ritrovo di persone dedite alla consumazione di bevande alcoliche fino a tarda ora, recando continuo disturbo alla quiete pubblica, le forze dell'ordine hanno accertato la presenza di avventori con precedenti anche in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona. A fine ottobre, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti nelle vicinanze per un tentato omicidio scaturito da una lite avvenuta all'interno del bar a causa dello stato di ubriachezza delle persone coinvolte. Stamattina, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni alla "Pizzeria Superstar" di largo Giambellino 126 a Milano, in quanto, nei primi giorni di ottobre, a seguito di una mirata attività d'indagine protrattasi per alcuni giorni, i poliziotti hanno effettuato un controllo nel locale e hanno trovato dei clienti con precedenti penali e di polizia per gravi reati, anche in materia di stupefacenti, rinvenendo hashish e cocaina all'interno di una condotta di areazione, nonché materiale idoneo al confezionamento di stupefacenti nascosto dietro lo specchio del bagno. (Rem)