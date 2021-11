Speciale infrastrutture: Lombardia, variante Como-Lecco inserita nell’elenco di opere infrastrutturali prioritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegamento tra le strade statali 342/639 e la A59/A9 (variante Como-Lecco) è stato inserito dalla Regione Lombardia nell’elenco delle opere prioritarie indicate al Ministero delle Infrastrutture insieme alla variante di Argegno, al secondo lotto della variante di Solbiate e alla variante Dongo-Gravedona-Domaso. “Grazie al presidente Attilio Fontana per aver accolto le nostre istanze, e aver lavorato insieme all’assessore Claudia Maria Terzi, per permettere questo straordinario risultato – sottolineano in una nota il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba-. Finalmente per Como inizia un percorso che attendeva una soluzione da anni: ora tutti gli attori sono chiamati a lavorare insieme per migliorare dal punto di vista infrastrutturale, oltre che dal punto di vista ambientale, una delle principali criticità della cintura di Como. Siamo convinti che, grazie al pressing di Regione Lombardia, riusciremo a portare a termine la naturale prosecuzione della Tangenziale di Como”. (Com)