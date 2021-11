Speciale infrastrutture: OilandnonOil, idrogeno, infrastrutture sfida principale, per sviluppo serve neutralità tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture e la neutralità tecnologica sono stati i temi centrali del convegno “La sfida italiana dell’idrogeno” che si è tenuto nell’ambito della prima giornata del salone Oil&nonOil, a Veronafiere. Complessivamente sono emersi diversi punti di vista e aspetti critici sulla possibilità che questa preziosa risorsa svolga un ruolo di rilievo nella transizione energetica. Ad aprire i lavori un’introduzione di Maria Alessandra Gallone, segretaria e membro della commissione Ambiente, territorio e beni ambientali del Senato, esponente di Forza Italia. All’interno del piano per la transizione ecologica il tema dell’idrogeno è centrale tra le fonti rinnovabili e ci si si sta concentrando soprattutto sull’idrogeno verde, ma “il sistema infrastrutturale è lontano dall’essere ideale”, ha riferito la senatrice. “Sappiamo bene che l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili può aiutare la transizione e siamo a buon punto rispetto al pensiero”, ha premesso Gallone. Riguardo alle azioni da mettere in campo “ciò che ha bisogno di investimenti è la realizzazione degli impianti”. Quella attuale è una fase di previsione: “si stanno prevedendo le infrastrutture”, “si stanno prevedendo dei distretti” ed “è indubbio che per i territori sarebbe una grande opportunità”, ha concluso Gallone. (Res)