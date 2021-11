Speciale infrastrutture: Anas, nel 2021 nostri investimenti su manutenzione programmata supereranno 1,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni Anas ha moltiplicato l'attenzione per la manutenzione programmata e nel 2021 chiuderà l'anno con investimenti dedicati superiori a 1 miliardo e 100 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 350 milioni consacrati dal 2016 al 2018. Lo ha sottolineato ad "Agenzia Nova" l'ingegnere Domenico Petruzzelli, responsabile Assetto infrastrutturale rete di Anas, alla fiera "Asphaltica" che si è aperta a Verona. "Negli ultimi cinque anni abbiamo triplicato la produzione sulla manutenzione programmata, con un'attenzione alle opere d'arte in fine vita oltre che rifacendo la pavimentazione stradale a livello nazionale", ha detto Petruzzelli, citando a titolo d'esempio i lavori avviati sulla E45-55, frequente oggetto di critiche. Proprio su questa tratta Anas ha avviato nel 2020 la sperimentazione di un nuovo tipo di asfalto ecosostenibile, che sfrutta i materiali di scarto e garantisce una maggior resistenza e resa stradale. Un prodotto dell'economia circolare, prosegue Petruzzelli, che permette di recuperare dal 50 al 100 per cento di materiale già utilizzato. Il test è in corso su una tratta di 1,2 chilometri. (Res)