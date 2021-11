Fisco: Giacomoni (Fi), su Irap e Irpef vittoria culturale di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi 20 anni la professionalità e la competenza di Agenzia Nova hanno fatto la differenza!" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- A 27 anni dal lancio del "Meno tasse per tutti" di Forza Italia, nel 1994, continuiamo a raccogliere i suoi frutti. Oggi è un'altra grande battaglia vinta da Forza Italia, con la cancellazione dell'Irap, l'imposta rapina per i professionisti e i lavoratori autonomi, e la riduzione del numero e dell'entità delle aliquote con l'Irpef. La battaglia è vinta ma per noi è solo il primo passo verso la flat tax che realizzeremo quando saremo al governo con il centro destra unito. Lo afferma in una nota Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di Vigilanza su Cdp. "'Meno tasse per tutti' – prosegue – non è un semplice slogan, ma una vera e propria concezione di politica economica, che ha come obiettivo la realizzazione dell'equazione liberale dello sviluppo e del benessere. Come diceva Ennio Doris: 'In questa situazione le medicine sono due: la medicina monetaria, che è come l'antiinfiammatorio, e la medicina fiscale, che è come l'antibiotico. La prima la somministra la Bce, l'altra la devono somministrare i politici, riducendo le tasse per far ripartire l'economia'. Caro Ennio, la politica finalmente ti ha ascoltato, meglio tardi che mai". (Rin)