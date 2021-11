Imprese: Scannapieco (Cdp), sostenibilità, complementarietà e impatto al centro del nuovo piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano strategico 2022-2024 di Cassa depositi e prestiti ha al suo interno tre pilastri di trasformazione: sostenibilità, addizionalità e complementarietà con il mercato, e una policy orientation per generare impatto. Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, aprendo la conferenza stampa di presentazione del piano strategico 2022-2024 di Cdp. “Il primo si tradurrà in un ragionamento più approfondito relativamente ad analisi settoriali che ci dicano dove sono i gap di mercato nel Paese, definendo intervento e sviluppando politiche di investimento e finanziamento”, ha spiegato, aggiungendo che il secondo pilastro comporterà un incremento “dell’intelligenza di Cdp”, sviluppando l’advisory tecnico e gestendo fondi di terzi in una logica di mandate management. “Vogliamo rafforzare la nostra partnership con la pubblica amministrazione, mettendo a disposizione le nostre competenze per aiutare ad orientare meglio la spesa su progetti di qualità”, ha continuato, sottolineando la necessità per Cdp di agire di più come un istituto nazionale di promozione. (Rin)