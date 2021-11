Napoli: Amitrano (M5s) a Lamorgese, gravissima situazione sicurezza in area metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione della sicurezza a Napoli e nella sua area metropolitana è gravissima. La sparatoria con cinque feriti ad Arzano è un fatto di inaudita gravità, e costituisce solo l'ultimo evento di una scia di violenza intollerabile che sta sconvolgendo il nostro territorio. Ora lo Stato deve rafforzare la propria presenza. Servono fatti, azioni concrete, Piani integrati, investimenti in personale e tecnologie. Subito. Il ministero dell'Interno ha il dovere di mettere in campo tutte le misure necessarie per ripristinare l'ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Alessandro Amitrano: "Ciò che sta accadendo impone a tutte le istituzioni un cambio di passo. Quanto realizzato fino ad ora non basta. Interi territori, di fatto, sfuggono al controllo dello Stato, e la presenza della camorra diventa sempre più inquietante, violenta e pericolosa. Chiedo al ministro Lamorgese di venire in città e predisporre interventi concreti ed efficaci per contrastare questa escalation che mina la convivenza civile". (Ren)