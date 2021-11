Sardegna: Federalberghi, con super green pass, perderemo metà di mercato mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato verde "base" (rilasciato anche a chi si sottopone a tampone antigenico o molecolare) e il super green pass comporterebbe la rinuncia a quasi la metà del mercato mondiale che rinuncerà alla Sardegna per altre destinazione. E' la posizione di Federalberghi Sud Sardegna in merito alle misure adottate dal Governo che entreranno in vigore il prossimo 6 dicembre. Secondo Federalberghi Sud Sardegna il certificato verde "rinforzato" non esiste in tante nazioni e, peraltro, il green pass "base" costringerebbe i clienti delle strutture turistiche a fare un tampone molecolare o antigenico rispettivamente ogni 72 o 48 ore per riuscire a rimanere in albergo. (Rsc)