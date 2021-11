Puglia: Emiliano, felici per riconoscimento virtù eroiche don Tonino Bello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una notizia che ci riempie di gioia". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato la notizia secondo cui Papa Francesco ha autorizzato oggi la Congregazione per le Cause dei Santi a promulgare il decreto di riconoscimento delle virtù eroiche di don Tonino Bello. Emiliano ha spiegato: "Don Tonino è stato un dono non solo per la Chiesa universale, ma per tutti coloro che credono nei valori della pace e della solidarietà. Un uomo mite, umile, semplice, che è riuscito ad incarnare la Chiesa della prossimità, dell'accoglienza e del servizio. Un figlio del Sud, che non si è mai stancato di far vivere la propria dimensione spirituale anche nelle pieghe dell'impegno civile quotidiano, promuovendo la giustizia sociale, praticando una pace mai trascendentale, ma sempre vissuta come impegno concreto a favore della giustizia, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà". Quindi ha concluso: "Don Tonino ci ha insegnato ad aver fiducia, a coltivare la speranza e a guardare avanti insieme". (Ren)