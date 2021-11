Toscana: consiglio regionale, ok al bilancio Ente terre regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere favorevole a maggioranza al bilancio di esercizio 2020 di Ente Terre regionali toscane. L'annuncio in una nota del consiglio regionale toscano. La proposta di delibera ha ricevuto il sì del Partito democratico, il no della Lega e estensione del Movimento 5 Stelle, questa mattina in commissione Sviluppo economico e rurale, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd). (Ren)