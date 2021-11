Angola: Centro Studi Tim, banda larga ha generato 41,2 miliardi di dollari in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione della banda larga in Angola ha generato un contributo positivo di 41,25 miliardi di dollari tra il 2010 e il 2019. È quanto emerge dal rapporto ‘Digitalizzazione e sviluppo economico: il caso Africa, una valutazione empirica (Connecting Africa to Digitalization and Economic Growth: an Empirical Assessment)”, sviluppato dal Centro Studi Tim con il patrocinio di Assafrica presentato oggi a Roma. Il rapporto evidenzia che il Pil pro capite nel Paese lusofono è pari a 2.810 dollari pro capite, secondo gli ultimi dati aggiornati al 2019. La banda larga mobile, cioè l’accesso a Internet da dispositivi di mobile computing, in Angola vanta un tasso di penetrazione pari al 37 per cento. La banda larga fissa è invece ferma al 3,5 per cento, tra le più basse del continente africano. (Res)