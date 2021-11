Usa: tasso di approvazione Biden scende al 42 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sceso al 42 per cento il tasso di approvazione per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il più basso dall’inizio del mandato, lo scorso gennaio. Lo rivela un nuovo sondaggio condotto da “Npr” e dall’istituto Marist, pubblicato in una fase in cui l’amministrazione Biden è alle prese con il problema del forte aumento dell’inflazione, ai livelli più alti raggiunti da trent’anni a questa parte. Biden e il Partito democratico sono stati criticati dall’opposizione repubblicana per la crescita dei prezzi di prodotti alimentari e carburanti. Questa settimana l’amministrazione ha cercato di porre rimedio al problema facendo ricorso a 50 milioni di barili di petrolio della riserva nazionale, ma non è chiaro se e quando la misura si rifletterà su un calo dei prezzi alla pompa. Il sondaggio evidenzia come per il 39 per cento degli intervistati l’inflazione sia la principale questione economica da affrontare; per il 18 per cento sono i salari e per l’11 per cento i problemi legati all’occupazione. Il 52 per cento dei cittadini afferma di disapprovare la gestione dell’economia da parte di Biden, mentre il 42 per cento ha opinione contraria. Ad aprile l’approccio del presidente statunitense all’economia incontrava il favore del 54 per cento dei cittadini. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 1.048 adulti tra il 16 e il 19 novembre; il margine d’errore è di 4,2 punti percentuali.(Nys)