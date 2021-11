Pnrr: Buzzella (Confindustria), bene arrivo dei fondi, ma preoccupazione sul loro utilizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella è "positivo" per quanto riguarda il Pnrr, ma è preoccupato "sulla messa a terra di questi fondi". "I fondi ci sono - ha sottolineato a margine di un evento a Palazzo Pirelli -, ma l'Italia ha sempre dimostrato di fare fatica a spenderli. Dimostriamo questa volta di riuscirci". Un'altra preoccupazione esposta dal presidente di Confindustria Lombardia riguarda considerazioni legate alla disponibilità di risorse umane per la realizzazione di nuovi progetti: "Siamo di fronte a una transizione energetica che è soprattutto una transizione tecnologica, però in Italia non abbiamo i tecnici. Bisogna spingere ragazze e ragazzi a iscriversi, nei limiti del possibile, a una formazione di carattere tecnico, universitario, ma anche una scuola di specializzazione post diploma". (Rem)